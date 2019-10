Mariana Genesio: "Quiero ser mamá, pero no con mi marido"

Sin duda alguna, Mariana Genesio Peña se convirtió en la actriz del momento tras el estreno de la ficción "Pequeña Victoria" que se emite por Telefe.





La revista Gente la convocó para que sea la tapa del semanario esta semana donde además se animó a hacer una fuerte confesión.





Allí cuenta de su relación con Nicolás Giacobone (guionista y ganador del Oscar a Mejor Guión por Birdman).





El romance nació una noche de sábado en La Giralda, en 2009. “Estaba tomando un café y leyendo un libro de Agatha Christie, hecha un loco y sin maquillaje”, rememora Mariana Genesio.





Giacobone entró para preguntar una calle. Salió y volvió a encararla: “A los pocos días yo ya no tenía más plata para alquilar y me tenía que volver a Córdoba. Entonces me respondió: ‘Venite a casa unos días y vemos qué pasa’. Ese mismo día agarré todas las cosas, me instalé en su departamento y desde ese momento nunca más nos separamos”.





“El amor de mi marido me salvó de caer en la prostitución. Lo que me pasó, sin dudas, pasa una sola vez en la vida. Que una chica como yo, que no trabajó en ninguna película, termine en la fiesta de la cuna del cine, superó todos mis sueños. Y ahora directamente estoy como Vivian Ward, viviendo cada línea del cuento de hadas”, asegura.





"Quiero ser madre pero no con mi marido. Lo tendría con un/a amigo/a porque siento que no podría compartir a mi hombre con un hijo. La pasión se destruye y en definitiva sé que la familia es una trampa social", confesó.