Mariana Genesio Peña y su crisis con Nicolás Giacobone: "No tomamos ninguna decisión"

Mariana Genesio Peña confirmó su crisis con el director de cine Nicolás Giacobone, con quien está en pareja hace varios años.





"No tomamos ninguna decisión, estamos transitando un momento especial. La verdad que no me siento cómoda hablando. Es algo muy íntimo", dijo la actriz en charla con "Confrontados", El Nueve.





"Las cosas que te van pasando en el año repercute en todo lo que te va sucediendo en la vida cotidiana pero no hay un motivo puntual ni una decisión, es un momento, veremos qué sucede", fundamentó la protagonista de "Pequeña Victoria", Telefe.





"De él valoro todo", finalizó Mariana, de gran año laboral, dejando en claro el momento de turbulencia que pasan como pareja.





