Mariana Fabbiani habló sobre su entrevista a Nahir Galarza

Nahir Galarza fue encontrada el año pasado responsable del homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos.

La rubia se prestó para ser entrevistada por Mariana Fabbiani, quien luego del encuentro habló de las sensaciones que le dejó la reunión que se llevó a cabo en la cárcel de mujeres de Paraná.

"Estoy procesando lo que viví fue una charla muy profunda con una Nahir con ganas de hablar, sin ganas de repasar los hechos de ese día. Me sorprendió su predisposición, estaba nerviosa y salí de una situación descolocada. Hacia muchísimo calor, la charla comenzó de una manera fuimos por distintos momentos de su vida", arrancó a contar Fabbiani.

Y siguió: "Tenía todo un mensaje para decir para decir sobre el feminismo y la violencia de género. Dijo cosas que nunca dijo, estudié mucho la causa antes de venir. No quería cometer ningún error. Tiene mucho miedo de como ella quede parada después de la entrevista. Dice la palabra "culpa" no quizás de la manera literal que uno espera escucharlo. La sensación que tuve es que había que leer entre líneas".

"Empezó hablando de su relación con Fernando, siente que los medios la habían endemoniado, ella sentía que los medios tuvieron un rol fundamental en su juicio y también de lo que sucedió esa noche. Habló mucho de emociones, uno tenía la imagen de mucha frialdad, se puede ver la emoción en determinados momentos", continuó.

"Estuve dos horas hablando, muy fuerte todo lo que contó, está muy preocupada en su condena, no porque no quiera afrontarla. Muy amable con toda la gente que ingresó, estaba nerviosa, es una nena de 20 años, frágil y aniñada y ha sido una persona que por algo está condenada, Fernando está muerto. Hay una realidad que a pesar de sus palabras está presente. Me parece que quiere medir pero le gana lo que quiere decir. Lo que dice tiene cierto convencimiento pero al mismo tiempo es contradictoria en otras cosas. Fui repetitiva porque sentía que había algo por decir de parte de ella. Tuve presente permanentemente que está condenada por asesinato, ella se daba cuenta de esto y lo respetó", concluyó Mariana Fabbiani.

Embed