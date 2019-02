María Valenzuela: "Calu me ató las manos cuando quise interceder ante Darthésr"

Este miércoles, María Valenzuela, quien en 2013 formó parte del elenco de Dulce amor, habló en el programa de Flor de la Ve por Ciudad Magazine y reveló algunos detalles de lo que sucedió en aquel momento entre Calu Rivero y Juan Darthés, quien fue acusado por su colega por acoso.

"Nadie dice nada, todos se callan", comenzó la actriz."Yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan Darthés. Pero ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse y me dijo 'ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente'. Entonces, ahí no pude hacer nada", contó Valenzuela.

"La apoyo y le creo, porque cuando sucedió este motivo tan triste, estábamos grabando juntas y ella vino a hablar conmigo, o sea que yo estaba al tanto de todo", agregó.

"Fue sorpresiva su salida, estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total", concluyó la actriz.

Mirá el video!

Embed