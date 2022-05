María Leal contó que enamorarse de una mujer la ayudó a salvarse

"Moria y yo somos compañeras en el trabajo. Nos divertimos mucho juntas. Ella antes de empezar el programa me preguntó si podíamos hablar como hablamos en el teatro y yo le dije que sí. Entonces ahí le dije: ‘Hoy te voy a hacer un regalo porque te lo merecés'. Y conté mi historia. No lo tenía pensado", señaló en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

Además, mencionó a Martín Rodríguez Mentasti, con quién estuvo casada y de quien enviudó a los ocho años de matrimonio: "Dios mío, él era todo, no habrá ninguno igual. Lo más guapo, lo más caballero, lo más atorrante. Todo junto en uno".

Por último, María Leal reveló: "No sé si la palabra es liberación, pero yo creo que mi única opción después de esa muerte fue lo que me pasó, fue enamorarme de una chica. El tiempo lo cura todo y no lo sabía. La realidad es que eso me ayudó a seguir en carrera en la vida y agradezco que así haya sido".