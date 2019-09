María del Mar habló del escándalo con los futbolistas mexicanos

"La verdad, no quiero hablar mucho porque yo ya sé cómo es esto, después se arma una bola que nunca para. No hay nada para decir, porque es todo invento", comenzó diciendo la modelo. Luego agregó: "Me fui de vacaciones con una amiga a Nueva York, Keyla Caputo, en plan viaje de chicas, súper tranquilas. Y ahora resulta ser que dicen todo esto. Yo estoy viviendo hace un año en México, me vine acá justamente para cambiar de aire y estar lejos de todas estas cosas".