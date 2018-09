María del Cerro trató de "cancherito" al Pollo Álvarez y le hizo una pregunta filosa

María del Cerro trató de "cancherito" al Pollo Álvarez en su visita a "Los especialistas del show", El Trece, y le hizo una incómoda pregunta sobre si tenía una tirante relación con su compañera de pista.





"A ustedes como jurado, con un participante como él, que vino muy arriba, buena onda pero medio en cancherito", le dijo Cerro a Polino.





"Es tu forma de ser pero quizás hay que entrar un poco más abajo. A veces puede caer como que se está haciendo el cancherito de más", sugirió mirando a la cara a Álvarez.





"Tengo la sensación... por no decir que me llegó un dato importante de que no estarías teniendo muy buena relación con tu bailarina", agregó María.





Ante la sorpresa, la cara del Pollo se transformó y aclaró: "No, ayer estuvo enferma todo el día. Tenía fiebre, se sentía mal, eso seguro se reflejó en el baile".





El video.