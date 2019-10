Marcha atrás: Leticia Brédice se arrepintió y le pidió perdón a su novio

En las últimas horas, Leticia Brédice compartió una serie de historias en Instagram en las que denuncia por agresión a su novio, Federico Parrilla.





En la primera publicación, la actriz reclama, arrobando a Parrilla porque "me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche".





En una segunda publicación le exige a su pareja respeto y le reclama ser pillo. Además hace público que él le pide trabajo.





"Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines", concluye Brédice.





Luego de haber realizado estas duras acusaciones, la actriz se arrepintió y decidió usar su cuenta de Instagram para pedirle disculpas a su pareja.





"Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. No lo merecés", reflexionó.





"Me disculpo por generar una noticia solamente por estar enojada. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no era el medio", agregó en otra historia.