Marcelo Tinelli tiró grandes "palazos" sobre los resultados de las elecciones

"Felicitaciones para el presidente Mauricio Macri, para la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta. Fue realmente una gran elección la de Cambiemos ayer", añadió el conductor.

"Hubo grandes ganadores de un color y grandes perdedores (barra "As"), de otros colores", agregó, con toda ironía, y se largó a reír. "No me hagan decir más porque después salen a hablar de lo que yo dije, que es actriz... que no sé qué", siguió Tinelli en referencia a lo que había expresado cuando Cristina Kirchner fue entrevistada por Gerardo Rozín en Telefe.





Luego, Marcelo bromeó con la presencia de El Mago sin dientes que, como se sabe, está siempre en la tribuna del programa y no se pierde una sola reunión del PRO cuando se esperan los resultados de los sucesivos comicios. "El Mago sin Dientes está un 42 por ciento más agrandado", se divirtió el conductor.





"En algunos sectores del Gran Buenos Aires anoche hacía un frío tremendo", siguió ironizando después Marcelo en referencia a la derrota que sufrió la candidata de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner frente a Esteban Bullrich, de Cambiemos.

Después, "Bailando 2017" retomó su rutina. Fue una noche de duelo, salvaciones y eliminación.





