Marcelo Tinelli podría cambiar de canal tras el escándalo de la valija

La pandemia es un verdadero cimbronazo en la sociedad, en todos sus aspectos. Y la industria televisiva no resulta ajena. Marcelo Tinelli viajó a Esquel horas antes del comienzo de la cuarentena obligatoria, quizás creyendo que todo terminaría pronto. Pero el debut de ShowMatch previsto para el 27 de abril terminó postergándose. Y aún no hay fecha definida para la primera emisión. Es más: en estas horas, en las que el conductor se vio envuelto en una polémica por un envío de medicamentos que le realizaron a Chubut, también hay dudas sobre el canal por el cual saldría el Bailando 2020.

Como había adelantado en exclusivo Teleshow, Marcelo regresaría a la pantalla con un formato más unplugged, con dos estudios y con un certamen adaptado a los tiempos del coronavirus. Bailarines sin contacto en los ensayos previos, sin público presente en las tribunas, y un jurado y un bar, lo suficientemente separados, como para cumplir con todas las normas de higiene y seguridad que la lucha contra el virus requiere.

Pero este plan que ya estaba en marcha se retrasó un par de semanas por la prolongación de la cuarentena. Y habría muchas chances de que Tinelli no debute en la pantalla que comanda Adrián Suar, mudándose a otra emisora. Fue el propio presidente de San Lorenzo quien lo dio a entender en la nota que le brindó a Luis Novaresio. "Hoy un amigo importante me preguntaba: ‘Che, ¿no será que no te quieren más en el canal?’. ‘No sé, lo desconozco’”. Y agregó: “Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan: ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender. Es como una relación de pareja, por ahí el otro no quiere”.

Teleshow pudo saber que, más allá de las idas y vueltas con El Trece, en LaFlia aún siguen trabajando para el regreso de ShowMatch el 4, 11 o 18 de mayo, supeditado a la continuidad de la cuarentena. No obstante, en los pasillos del canal son optimistas: “En Artear lo estamos esperando. Es figura del canal”.

Más allá de estas palabras, en la tarde del lunes se pusieron en marcha algunos resortes para tratar de cubrir el bache que se provocaría en caso de que Tinelli finalmente no regrese, al menos en mayo. Pablo Codevilla, uno de los hombres fuertes de El Trece, fue en persona a visitar a Guido Kaczka -el otro conductor éxito del canal- a los estudios de Kuarzo, donde se graba Bienvenidos a bordo.

En un gesto elocuente, con lo que cuesta movilizarse por Buenos Aires (ya que Kuarzo se encuentra en Palermo y las oficinas de Codevilla están en Constitución), el gerente fue de sorpresa. Al verlo llegar, quienes estaban trabajando se dieron cuenta de que algo más pasaba. Según fuentes de la productora, el directivo fue “para apoyar el trabajo de Guido”. Pero además de ese respaldo, habría existido otra razón: el pedido de que las próximas emisiones que se graben de Bienvenidos a bordo duren 15 minutos más que los actuales, para poder estirar el ciclo hasta las 23.30, horario en el que empieza Síntesis, el noticiero de Mario Massaccesi. Además, Codevilla habría habido una reunión con Martín Kweller, el socio de Guido en Kuarzo.

El Trece espera el regreso de Separadas, y con este ajuste en el horario de Guido estaría cubriéndose por si Tinelli no vuelve, y la relación con el canal se rompe definitivamente. Fuentes cercanas al conductor de ShowMatch aseguran que Suar todavía no se comunicó con él. Todos estarían esperando que baje el enojo de Tinelli por las repercusiones mediáticas de la valija y recién entonces ver cómo siguen. Lo concreto es que Marcelo esperaba este lunes un llamado de su “amigo el Chueco”, y ese llamado nunca llegó.

Al mismo tiempo que todo esto pasaba, comenzó a circular el rumor de un desembarco de Tinelli y todas sus producciones en El Nueve. Esa emisora ya lo tuvo como estrella en el 2005, en la exitosa gestión de Daniel Hadad, y en ese año la emisora ocupó el segundo lugar en la preferencia del público relegando al tercer puesto al canal que dirige Suar.

“No hay nada hasta este momento: todo lo que se dice es atribuible a las especulaciones del mercado ante un hecho de estas características -dijo Diego Toni, gerente de Programación de El Nueve-. Siempre fuimos respetuosos de los artistas que mantienen un vínculo con otros canales, y lo vamos a seguir respetando y manteniendo. Por el momento no hay nada más que ello, y el vínculo que mantenemos con la productora de Marcelo Tinelli es de hace mucho tiempo, como proveedora de contenidos. Y estamos muy contentos con eso. Pero no hay más nada que lo que está a la vista”.

Por ahora nada está definido, pero los rumores son fuertes. Quienes conocen a Marcelo aseguran que es un camino sin retorno: no lo ven nuevamente en El Trece. Otros especulan con que todo se calme con el correr de las horas y puedan arribar algún arreglo. Lo concreto es que el reloj corre, y para Tinelli sería lo mismo un canal u otro ya que ShowMatch se hace íntegramente en estudios externos; en nada cambia su logística. El tiempo dirá cuál será el final de esta historia. Y qué canal deberemos sintonizar para escucharlo saludar, una vez más, con su clásico: “Buenas noches, América!”.

Fuente: teleshow