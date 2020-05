Marcelo Polino se refirió a la salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla fue internado de urgencia el jueves pasado en el Sanatorio Otamendi del barrio de Recoleta, a causa de “problemas estomacales”. Allí fue sometido a diversos estudios para evaluar su salud.

Según informó Rodrigo Lussich en "Intrusos" (América TV) que fue Carlos, hermano del actor, quien llamó a su medicina prepaga y apenas lo evaluaron decidieron trasladarlo al sanatorio para realizarle chequeos.

Y tras permanece dos días internados, el actor ya se encuentra recuperándose en su casa. Marcelo Polino fue quien contó en su programa de Radio Mitre cómo se encuentra su amigo.

"Antonio por suerte ya está en casa. Ahora el hermano fue a vivir con él, pero bajó mucho de peso, tenía dolores estomacales, pero está mejor", señaló el periodista, quien ha tenido días muy complicados por diversos temas.

“No di notas porque era el primer aniversario de la muerte de mi mamá. Me había coucheado Nacha (Guevara). Tras cartón internan a Antonio, que por suerte este sábado ya está en la casa. Fueron momentos complicados porque no podés correr y acompañar a la familia”, aclaró Polino antes de hablar de la salud de Gasalla.

“Prendí el teléfono al mediodía y me explotaba y todos los que me llamaban eran mis amigos, estaban preocupados por Antonio. Hablé con Ricky (amigo de Gasalla) y estaba en Nordelta. Después hablé con su hermano y quise ir al Otamendi, pero no podía" comentó.

Y agregó: “Cuando relajo eso aparece lo de Mühlberger. Finalmente ayer di una nota en “Telenoche” y para mí fue una buena experiencia. Yo conté mi experiencia como Moria, como Luli (Salazar) y no tengo por qué ocultarla”.

“María Laura me pidió que haga el móvil para Telenoche y me dijo que iba a estar Angel (de Brito) y conté lo mío. Yo no lo defiendo, cuento mi experiencia. Está la Justicia para averiguar. Si está todo bien yo volvería a atenderme”, indicó en relación al caso del médico de los famosos.