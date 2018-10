Marcelo Polino fue hackeado y sigue recibiendo amenazas

Días atrás, Sol Pérez, Marcelo Polino y Pedro Alfonso sufrieron el hackeo de sus teléfonos y como medida de seguridad, todos cambiaron sus números. Sin embargo, esta tarde, el periodista contó que, a pesar de haber tomado aquellos recaudos, el hacker continuó intimidándolo.

"Hoy volvieron a entrar a mí teléfono. Dejaron un mensaje amenazante para el señor Marcelo Tinelli. Ya está la Justicia investigando", reveló Polino en "Los Especialistas del Show".

"Lo llamaron a Marcelo Tinelli, mi jefe, con el cual solo hablo de cuestiones laborales, y le pidieron videos, y Marcelo grabó los videos. Estaba con Guillermina Valdés y a ella le llamó la atención que yo le pidiera eso. Los videos eran para dos destinos que van coincidiendo con todos a los que le pidieron videos", contó luego.

Más tarde, Marcelo mostró el mensaje del hacker: "Hola, Marcelo Polino. Te habla BlackMuag. Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno por uno, y que el postre final va a ser Marcelo Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga. Si me bloqueás significará que me desafiás, y esto irá a peores". ¡Todo mal!

