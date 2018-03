Marcela Tinayre recordó a su hermano: "No fue un hombre feliz"

El 20 de abril de 1999 falleció Danielito Tinayre, hijo de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre. Anoche, mucho tiempo después, su hermana, Marcela, habló de él en el ciclo "Debo decir" que conduce Luis Novaresio en la pantalla de América.





"Me hubiese gustado tener más relación, se murió joven... Un hermano es la memoria de la familia. Me hubiese gustado que me contara más cosas. Él era súper familiero y sabía toda la historia de nuestra familia en Francia y en España. Lo extraño mucho porque fue un factor importante en mi vida y se murió y no se lo pude decir", contó Marcela.





"Una vez me fui de viaje y era mi cumpleaños. Él me hizo llegar un mensaje al hotel donde yo estaba, lo tengo enmarcado: 'Hermanita, donde estés, sé feliz'. Es muy conmovedor. Creo que Daniel en el fondo no fue un hombre feliz y me da una pena enorme", agregó en medio de una anécdota familiar que se desconocía.





Además, la conductora afirmó que a su hermano le costaba mucho ser hijo de padres tan famosos. "Una de las cosas es que le costaba ser hijo de padres famosos, y la otra es que él amaba la naturaleza y le hubiese gustado vivir en el campo y andar por las montañas; cosa que hacía de vez en cuando. Pero había ciertas obligaciones que tenía que cumplir y no fue del todo libre en sus deseos de vida", enfatizó.





La hija de Mirtha contó que, por ese motivo, su hermano no usaba el apellido Legrand. "Él decía que se llamaba Martínez. Una vez tenía que ir a buscar una radiografía suya y le pregunté 'está a tu nombre, ¿no?'. Y me respondió: 'No, dije Martínez'. No le gustaba nada".