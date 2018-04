Marcela Tinayre habló sobre su audio: "No lo escuché y me dicen que es una pelotudez tremenda"

En junio del año pasado,encabezó su mesaza en el complejo. La diva, que emitió su programa en vivo, estuvo acompañada por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el periodistay la panelista

Varios meses después, apareció un audio en las redes sociales de Tinayre, la hija de la diva, donde se la escucha furiosa con "Silvia", productora del ciclo del Trece.

"Mirá Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto, sola mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo?; no sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás; a mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga fenómeno", comienza.

Y sigue: "Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario!!! ¿entendés bien nena?; voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal. Decime dónde tengo que ir!".

El material lo publicó Gabriel Lucero desde su sección "Gente rota", donde sube audios y le agrega un diseño de animación:

En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcela se lo tomó con humor y señaló: "No lo escuché ni me interesa, y me dicen que es una pelotudez tremenda. Silvia es mi amiga ante todo, fue mi productora y de las chicas que vienen a mi cumple. Me enseñó mucho en la radio. ¿Soy yo? ¿Qué digo de gravísimo? Ni idea. Sería un día hormonal capaz (risas)".