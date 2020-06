Marcela Tinayre sobre la cuarentena de Mirtha: “Nunca más le di un beso, ni por la pérdida de su hermana”

La noticia de la muerte de Goldie Legrand llenó de tristeza a todos sus familiares, amigos y principalmente a su hermana Mirtha. A los 93, la diva de los almuerzos debe hacerle frente a la que quizás es la muerte más dolorosa de toda las que ha vivido, la de su gemela con la compartió todo en la vida.

Marcela Tinayre, su hija, fue la encargada de ir a contarle personalmente acerca del fallecimiento de su tía. En una entrevista con “Jubilados TV”, domingos a las 09hs por A24, con la conducción de Andrea Falcone, la conductora de "Las Rubias" contó cómo vivieron ese momento.

"Yo me ocupé mucho de mi mamá y me ocupo mucho. Voy caminando hasta su casa, todo manteniendo una distancia. Nunca más le di un beso, ni ante el dolor de la pérdida de su hermana, nunca más le di un beso. No pude abrazarla", indicó Marcela.

Y luego destacó: "Los adultos, muy, muy, mayores, como mi mamá en esta pandemia, viven con mucho miedo y eso les quita mucha energía. Pero también les han inculcado mucho el miedo, cuando ellos seguramente son los mejores alumnos".

"Yo tengo una madre muy activa (...) es increíble la garra que le pone, camina por la casa, va viene, pero están todos con mucho miedo", detalló.

"Tengo una madre muy independiente, laburadora, exitosa, memoriosa, inquieta, entonces jamás podría asumir con ella ese pedacito de ser madrea de mi madre", subrayó.

"Me emocionan los adultos mayores, por que han vivido una Argentina con tantos vaivenes y han sobrevivido a todo eso. Que no bajen los brazos que sigan luchando por sus derechos", finalizó.