Marcela Tinayre contó cómo pasa la cuarentena Mirtha Legrand

Marcela Tinayre habló el viernes desde su programa "Las rubias" por Kzo de cómo se encuentra en esta cuarentena su madre, Mirtha Legrand.

La diva viene de pasar un golpe muy duro con la reciente muerte de su hermana Silvia, "Goldy", a los 93 años, ocurrida el pasado 1 de mayo.

"Esto para mí es la terapia, prepararme para el programa. Realmente no me disgusta, no me molesta nada, casi que me gusta. Es un momento de silencio", dijo Marcela a nivel personal cómo lleva estos días.

Y sobre su madre explicó cómo transita este momento de aislamiento.

"Mamá está bien. Está aburrida. Y siente, como todas las personas grandes, que se le está yendo la vida”, indicó.

Y amplió: "Es doblemente difícil su cuarentena por su hermana gemela, no tiene capacidad de distraerse salvo la tele o la radio. Es bravo".