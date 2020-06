Marcela Tauro volvió a la televisión y se reconcilió con Luis Ventura

Después de 17 años en el panel de "Intrusos", la periodista Marcela Tauro se sumó hoy al ciclo "Fantino a la tarde", en la pantalla de América.

"El grupo por sobre todo, si tenés un buen grupo los resultados llegan, estoy muy feliz de recibir a Marcela Tauro", dijo Alejandro Fantino esta tarde en su programa y le dio la bienvenida a la periodista que acompañó a Rial durante casi 2 décadas.

Cuando empezó el programa, Alejandro aclaró que Luis Ventura no había llegado a tiempo porque estaba en un retén del Puente Pueyrredón.

"Ahora van a decir que no vino porque vine yo!", ironizó Tauro a modo de chiste y mostró un enorme ramos de flores que le regaló su novio, Martín Bisio.

"Estuve ansiosa, nerviosa, pero está buena esa adrenalina que hacía mucho no tenía. Siempre en un trabajo nueve pasa. Estuve 17 años en América, en Intrusos, pero en América mucho más", agregó la periodista.

Más tarde llegó Ventura y juntos se reconciliaron al aire aunque Luis destacó: "No hagamos una novela de esto". Recordemos que cuando el periodista se fue de "Intrusos" sintió que sus ex compañeros no le dieron apoyo. Entre ellos estaba Tauro, a quien conoce de la gráfica y de la época de "Telepasillo".