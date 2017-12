"Marcela no es mi prima y no hay ningún acomodo"

En las redes se dio una polémica grande el domingo durante la emisión del programa de Guido Kaczka con la participación de Marcela, supuesta prima de Magui Bravi, quien resultó la ganadora de la noche en "Lo mejor de la familia", El Trece.

La "pariente" de la bailarina interpretó de gran manera a Amy Winehouse y se llevó el premio de 100 mil pesos.

Lo curioso es que Bravi se encontraba como jurado del programa junto a Cae, Nazareno Casero, Iliana Calabró y Carla Quevedo. Y Marcela, la "prima" de Magui, ya había tenido una participación televisiva hace un tiempo en el programa "Laten corazones", Telefe.

Embed





Lo cierto es que Bravi aclaró: "Marcela no es mi prima, no tenemos nada de sangre y hace tres años que no la veía. Es una chica muy talentosa".





Y explicó: "Cuando fui al programa de Mariano Iúdica estábamos compartiendo en ese momento una obra, El mago de Oz, y me invitaron para ir y como había que ir con un familiar que cante y yo no tengo a nadie en mi familia que cante, fui con Marcela y la presenté como mi prima. Yo aposté al talento de esta chica y quería que se haga conocida porque se lo merece. Le quería prestar la oportunidad de llevarla a la tele porque creo en su talento y a veces no se dan ciertas oportunidades. Fue una pequeña mentirita para que la pudieran conocer".

Magui





"Yo ayer ni hablé con ella y con nadie del jurado para que salga como ganadora. Es más ni la había reconocido ya que estaba caracterizando a Amy. Sin lugar a duda, si se fijan, fue lo mejor de la noche. Tiene un talento de otro planeta", destacó Magui.





"La producción no tiene nada que ver y el jurado tampoco, jamás omití opinión alguna sobre ella para que ganase. Hace un tiempo que no la veía y me encanta que se le dé esta oportunidad. De hecho si hubiese sido un familiar mío también hubiese podido participar porque creo que no hay ningún impedimento en ese sentido por parte de la producción. Además ayer habían muchos imitadores que son conocidos en el medio y me parece que está bien que tengan su oportunidad. Es un programa en busca de nuevos talentos y no hay ningún engaño por parte de nadie", finalizó.





Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino