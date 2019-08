Marcela Kloosterboer sobre Gaudio: "Se hacía el machito machirulo"

El ex tenista contó en Perros de la calle que se angustió y se desconcentró por un reclamo de celos de la actriz por un comentario de él en una revista. "Cuando hablé con MK después: escándalo, cosas de pareja, unos celos estúpidos. O sea, no pasó nada. Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¡¿entendés?! Eran las cuatro de la mañana y me quedé mal, estaba angustiado. No lo entendía, no pasaba nada, era una estupidez", exclamó.





En ese momento, Kloosterboer le contestó en Podemos Hablar, y este sábado volvió a defenderse. "Bueno, el detalle es que jugaba contra Federer así que era un poco difícil que gane", chicaneó en una entrevista radial con Catalina Dugli.





Luego reveló cómo reaccionó cuando escuchó a su ex revelar esa intimidad. "Él lo contó en un programa (por Perros de la calle) y yo justo me subí al auto, prendí la radio y lo escuché a Gastón contando esta anécdota. Era el día que me iba de luna de miel. Empecé a buscar el teléfono de Andy para decirle '¡Andy, atendeme!'".





"Es una cuestión de que la mujer se hace respetar y al hombre no le gusta. Él estaba haciéndose el 'machito machirulo' en la radio y bueno... Lo escuché y me cayó re mal así que lo llamé y después perdió", agregó, despegándose de cualquier responsabilidad sobre la derrota.