Maradona no vendría y le habría pedido a Dalma cancelar la boda

Que sí, que no. Que sí, que no... ¡y que no! Todo indica que, en esa "margarita histérica" del vendrá o no vendrá Diego Maradona a la boda de su hija mayor, Dalma, el último petalo -y definitivo- sería por el "no".