Maradona lloró en una videollamada con su nieta Roma, la hija de Dalma

Este jueves, Dalma contó en "LAM" que Diego Maradona se puso a llorar en medio de una videollamada con su nieta Roma.

La actriz señaló que tuvo que ponerle los puntos a su padre por haberse quebrado mientras charlaba con la nena de un año y medio que no entendía por qué su "Babu llora".

Dalma indicó que su padre no entiende el teléfono: "Realmente no sabe. Cuando yo estoy bloqueada yo sé que él no lo sabe hacer. Y no es que él se lo pide a alguien porque después viene el reclamo de que no lo llamo y estoy desaparecida".

"Y yo lo estuve llamando mil. Mando mensajes también que aparecen leídos y me dice que nunca los leyó", agregó la joven.

Luego, Ángel de Brito quiso saber si Diego "pide fotos de Roma". "Fotos de Roma no mando porque es lo único que me falta...", dijo con picardía Dalma sobre el entorno de Maradona.

"Él llama y Roma directamente agarra el teléfono, se va y hablan por videollamada ellos en la placita. Si yo me quiero meter, no tengo chance", explicó Dalma.

Ángel indagó sobre "de qué habla tu papá con Roma". "De todo. En realidad la que más habla es ella porque ella no te deja meter nada y él la mira. La otra vez dijo que Babu llora porque se había emocionado por algo que le había dicho. Bueno, no, a la nena no le llorés porque ya no se entiende nada. En pandema, el otro llorando y ella del otro lado haciendo todas sus gracias", concluyó.