Maradona llegó al país y fue demorado en Ezeiza por una causa con Rocío Oliva

Verónica Ojeda y Diego Maradona otra vez están enfrentados. Ella tomó un vuelo anoche desde México hasta la Argentina. Viajó acompañada por su hijo Dieguito Fernando, sus padres y Lili y Belén, la hermana y sobrina del astro del fútbol.





"No voy a decir nada, estoy cansada", dijo a los medios que la estaban esperando esta madrugada en el aeropuerto de Ezeiza. Cuando le preguntaron si volverá a ir a México en el caso de que Maradona renueve el contrato con Dorados de Sinaloa, ella respondió: "No, me quedo acá". También señaló que su hijo comenzará en julio el colegio en Buenos Aires.

ojedaHorPY.jpg







Según se dijo en "Intrusos", Ojeda descubrió que el director técnico seguía intercambiando mensajes con Rocío Oliva, de quien se había separado en diciembre pasado. En medio de esta pelea, regresó antes al país, mientras que Diego recién lo hizo este martes por la noche.