Maradona contra Rocío Oliva: "Está muy mal de la cabeza y está fuera de mi vida"

En la tarde del jueves, Diego Maradona dialogó con Jorge Rial en "Intrusos" (América TV) y dio detalles de su conflictiva separación de Rocío Oliva.





"Tiene firmado un papel que está totalmente en cana. Por más que esté en Punta del Este o en Punta Chica. Rocío está fuera de mi vida totalmente. Está con los abogados y yo no soy un pegador pero era para arrancarle la cabeza...", señaló.





"Rocío me hizo de todo. Entonces ahora termino acá, llamó a (Matías) Morla. Obvio que se fue a Punta Del Este con plata mía. La casa me la quedó yo. Si vive la familia lo lamento. Si no sabés mantener a tu hija a raya y darle un buen escarmiento...", siguió firme.

"Me gustaría tener a todos mis hijos juntos. Pero el que no quiere no quiere. Yo voy a ir con todo contra Claudia y bueno... no voy a ser el primer padre odiado del mundo"









Y añadió convencido: "Lo que está muerto, está muerto. El amor está muerto. No me tienta volver con Rocío. No me despierta nada. ¿Sabés hace cuanto que duermo solo? En Dubai ya dormía solo. Ya estaba terminado todo. Salía y se sacaba fotos para mostrarle a sus amigos, me robaba cosas. Rocío está muy mal de la cabeza".





"Yo a Rocío desde que llegué a Argentina le dije: 'Está muerto todo. Out'. Ahora que se divierta mientras pueda porque tiene causas penales, el robo de los aros de mi vieja. Tendrá que pagar en Dubai", remarcó.

"Con Dalma tengo un amor increíble, pero nunca fue a ver a mi mamá y eso me duele, es un puñal que tengo en el corazón".











Diego también habló de su paternidad con Dieguito, el hijo de Verónica Ojeda: "Vivió solo y de eso soy culpable. No tengo excusas para nada. El boludo fui yo".





A su vez, manifestó cuál es su relación con la madre de uno de sus hijos: "Lo de Verónica y lo mio puede esperar. Lo de Dieguito no. Me he comido varias minas, pero hoy Verónica es la madre de mi hijo".





Por último, habló sobre su ausencia en el casamiento de Dalma: "Era el partido de mi vida. Yo no le dije que venía", aseguró. Y luego le recriminó: "Ella nunca fue a ver a mi mamá. Yo tengo un puñal clavado en mi corazón. Dalma no pudo decir absolutamente nada porque es como yo te digo".





