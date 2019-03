Manzanero, en la mira por sus declaraciones: "A las mujeres les encanta que las acosen"

Quienes aman el bolero admiran a Armando Manzanero. Educado, de bajo perfil, difícilmente se lo encuentre en un escándalo. Hasta hoy... El señor simpático que tantas veces visitó el país enfureció (y con razón) a muchos mexicanos. Motivo: un desafortunado dicho que recorre el mundo.

A los 83 años, se ve envuelto en una polémica en la era del #MeToo y la lucha contra la cosificación, el abuso y el acoso sexual.

En medio de una entrevista, el cantante empezó bien: resaltó la importante labor que tuvo la mujer en la industria de la música latinoamericana . Pero, al parecer, confundió el significado de lo que es "acoso" con el de "cortejo". O al menos de esa manera lo defienden medios como People en español.

"Yo recuerdo desde que soy niño que (a las mujeres) les encanta que las acosen. Porque a la mujer le gusta", aseguró el legendario artista luego de ser consultado sobre los movimientos sociales de lucha contra la violencia de género.

"Cuando hablo de acoso, no hablo de agresión, hablo de que las abordan. Yo no conozco a ninguna mujer que le disguste que la enamoren y que se acerquen a ella", aclaró en un móvil para el programa de entretenimiento De Primera Mano, tras una rueda de prensa que ofreció en la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Las críticas no demoraron: cientos lo destrozaron en redes, pero otros seguidores salieron a intentar aclarar el asunto. "Es evidente que Manzanero se refería al proceso de enamoramiento y de cortejo que existe entre el hombre y la mujer", escribió un usuario en Twitter. "Está grande y confundió acoso con cortejo", trató de defender otro.

Nacido en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935, el cantautor, músico, compositor y productor musical escribió más de 400 canciones, la mayoría a favor del amor y con la mujer como centro. Somos novios, Esta tarde vi llover, Contigo aprendí y tantas más se reversionaron por el mundo y le dieron un impulso distinto a la carrera de Luis Miguel a mediados de los noventa.

Medios como Uniradio noticias de México aclaran que Manzanero ya se retractó de alguna manera: "No se puede ser tan malo, ahí muere; la verdad es lo que yo dije y con el término acoso, me refería al enamoramiento, porque una persona como yo y de mi edad no puede estar hablando de violencia ni nada por el estilo".

"No fue así, por eso no quiero saber nada del tema y no volveré a tocarlo, porque tengo algunas canciones hermosas que pronto daré a conocer y que dirán todo lo contrario a lo que supuestamente dije", sumó el cantante.

"Deconstrucción ya para este señor", lanzó la campaña una tuitera.

Días atrás había salido a la luz la información de que Manzanero prepara un dueto con Alejandro Sanz. Enseguida las fans del español se preguntaron si esto seguía en pie luego de las desafortunadas declaraciones.