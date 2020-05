Aseguran que Griselda Siciliani y Pocho Lavezzi tuvieron un romance

A más de 50 días en cuarentena por el coronavirus, muchos famosos optaron por acercarse a sus fans por medios de vivos en Instagram. Así fue como hablaron Griselda Siciliani con Jorgelina Aruzzi, que lo hizo desde el personaje de “Jacky Guzmán”.

Las dos actrices, que fueron compañeras de “Educando a Nina”, la tira que Telefe repuso al aire, hablaron de un chisme en el que se la había vínculado a Siciliani el año pasado: el supuesto romance con el Pocho Lavezzi.

Desde que se separó de Adrián Suar a Griselda se la vinculó con varios hombres, entre los que estuvieron Esteban Lamothe, Abel Pintos y Dante Spinetta, y el ex futbolista, pero la morocha siempre desmintió todo y hace años que no se le conoce una pareja.

“Qué feo lo que te hizo Ángel… a ese muchacho no le importaba si bailabas bien o mal, él quería saber con quién habías estado“, recordó Aruzzi sobre la pregunta de De Brito a Griselda en el "Bailando" de si tenía un affaire con Lavezzi.

“El primer programa me tiró una pregunta fuerte. Es verdad! Pero yo me imaginaba que podían preguntar algo así… igual logró sorprenderme”, respondió Griselda. “Sí, te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente“, retrucó Aruzzi confirmando la relación.

Griselda estalló de risa y no se confirmó el dato.

