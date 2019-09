Maluma sorprendió a sus fans con una foto que se hizo viral

Maluma no deja de sorprender a sus fanáticas y esta vez hizo estallar el mundo 2.0. El cantante colombiano compartió una postal entrenando en ropa interior que logró una fuerte repercusión.





"Backstage" , fue la palabra con la acompañó este post que, como es obvio, recibió más de un millón de likes. En él, el colombiano se muestra en calzoncillos entrenando en su cocina.





Días atrás, Maluma se convirtió en furor cuando difundió un video en el que muestra su alegría cuando adquirió su primer jet privado. "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", dijo en el post que también generó controversia.





