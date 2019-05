Maluma se enojó con "la gente estúpida" y se fue de Instagram

El fin de semana el cantante colombiano compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tenía millones de seguidores, en el que visitó un parque de leones. Allí se mostró jugando con ellos y hasta acariciando a un pequeño cachorro, acción que generó el enojo de quienes lo seguían que no dudaron en criticarlo y acusarlo de irrespetuoso y de maltrato animal.

Eso no le gustó nada al cantante, que antes de cerrar su cuenta explicó que se trataba de un santuario de esta especie ubicado en México, el BJWT, Black Jaguar White Tiger Foundation, al que Maluma fue para interiorizarse en la labor y ayudar a conseguir donaciones para devolver a los animales rescatados a su hábitat natural.

"No hable estupideces si no saben", pidió y agregó: "Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado?".

"¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces no salen a la calle y compran comida para los perros? ¿Por qué no van a salvar animales como hace Eduardo? No hablen tantas estupideces, no sean tan ignorantes", pidió el músico ante tantos mensajes de repudio.

"Yo siempre voy a ser animalista, no voy a apoyar el tráfico de animales, ¿cómo pueden pensar que yo voy a tener un león como mascota?", volvió a preguntarse.

El cantante colabora con la organización que rescata especies y varios cachorros del centro llevan nombres en su honor, como "Maluma Baby" o "Mala Mía".