Malena Narvay enfrentó el rumor de su rivalidad con Oriana Sabatini

Malena Narvay habló con Perfil de su noviazgo con Julián Serrano y habló de la rivalidad que quieren plantear los fanáticos entre ella y Oriana Sabatini, ex de Serrano.





"Con Julián estamos muy bien, estamos contentos. Antes éramos amigos, desde diciembre estamos saliendo más en serio, pero el título de novios recién nos lo pusimos en marzo", relató la morocha.

Embed Te @julianserrano01 Una publicación compartida por Lena (@malena.narvay) el Abr 29, 2018 at 2:55 PDT



En tanto, sobre Oriana sentenció: "Todo el tiempo me quieren enfrentar con Oriana. Me parece un poco insólito. Entiendo que se genere eso, pero no nos conocemos".

Embed ⭐️ Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el Abr 23, 2018 at 1:23 PDT



Y añadió: "Nunca en la vida nos cruzamos, y ninguna tiene algo en contra de la otra. Lo único que tenemos en común es que tuvimos la misma pareja. Julián es el único punto en común que tenemos".





"Me parece un piba re talentosa con una carrera que tiene un montón para dar. Pero la verdad es que ni nos seguimos en las redes", finalizó Malena.