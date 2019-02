Maju Lozano sorprendió con su recuerdo de RSM: "Lo padecí un montón"

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, Maju Lozano, conductora de Todas las tardes habló sobre su experiencia televisiva en RSM (Resumen de los medios).





"Mi primera experiencia fuerte en televisión fue con Resumen de los Medios y lo padecí un montón ese programa. No sabían que hacer conmigo. A mí me costó un montón hacerme un lugar ahí porque todos tenían claro el rol de Humberto Tortonese, a Mariana Fabbiani en la conducción, y yo era como 'la graciosa'. La televisión te exige un personaje y eso lo vas entendiendo con el tiempo", arrancó a contar Maju.





Luego, relató una anécdota: "A mí me mandaron dos o tres veces a cubrir eventos en ese programa y me volví a mi casa llorando. Era una cosa que yo no podía hacer, y yo sentía que había algo que podía dar y no lo estaba encontrando".





Para finalizar, se refirió a los roles en la televisión: "A veces te crees el personaje en el que te encasillan y te da miedo después no poder salir. A mí eso me hace entrar en pánico, por eso ahora la idea de meterme en temas más serios, me parece un desafío", concluyó.





A continuación, un recuerdo de RSM

