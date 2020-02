Maju Lozano también la pasó mal con Roberto Pettinato: “Era muy desagradable”

En los últimos días, a través de una serie de publicaciones en Twitter, Martina Soto Pose se quejó por el regreso de Roberto Pettinato​ a los medios y contó algunas de las situaciones de acoso que vivió de parte del popular músico y conductor.

En una entrevista con "Intrusos" (América), Soto Pose amplió sus dichos y relató traumáticas experiencias que sufrió cuando trabajaba con Pettinato, primero en "Un mundo perfecto" y luego en "Caiga Quien Caiga".

"Ver que a este tipo le vuelven a dar aire y que bromea con nosotras, es muy doloroso. Él es lo que es... es un tipo que es un abusador y un acosador", señaló la conductora.

Al ser consultada por qué en su momento no denunció ante la justicia las prácticas de Pettinato, Soto Pose explicó: "Porque una estaba en un lugar de poder mucho más inferior. Y no es grato para nadie, por lo menos para mí, reconocer que fui débil, vulnerable, que no enfrenté bien la situación...".

Y analizando el tema en su programa, Maju Lozano reveló que también la pasó mal con Pettinato: “Todas le hemos puesto un freno a Pettinato. Yo por suerte lo pude solucionar, pero trabajar o cruzarte con Pettinato era muy desagradable. Él se manejaba así como tantos otros… Respeto mucho a su mujer e hijos, pero todas las mujeres que nos hemos cruzado con Pettinato en algún momento le hemos tenido que poner un freno, era incómodo cruzarse con él. Pero también era porque lo dejaban o había un contexto que lo amparaba, y mucha gente se manejaba así y no únicamente Pettinato, contó en "Todas las tardes" (El Nueve).

Ante la consulta de su compañero Lío Pecoraro, Maju aclaró: "Por suerte no había una situación de poder de él hacia mí, yo no trabajaba para él y mi jefe era otro, pero en el caso de Martina era diferente por eso ella la pasó muy mal según lo que cuenta".