Maite Lanata habló de los miedos que le genera el sexo virtual

Maite Lanata se refirió a las nuevas relaciones durante la cuarentena obligatoria, debido a la pandemia de coronavirus, que cumple junto a sus padres.

“Con mi vieja me llevo muy bien, hablaba de esto del sexo virtual, siempre hablo con mi mamá, o mi viejo. Hablábamos de cómo era antes, que si te hacías un video era en vhs y ahora todo lo podés hacer más fácil. Me asusta el sexo virtual, pero después ver porno y eso consciente, lo apoyo. Apoyo los sex shop y todo eso”, dijo a actriz en "Agarrate Catalina", por La Once Diez.

Por otro lado, Maite habló de "La corazonada", la primera película argentina producida por Netflix.

“Con Rafa Ferro me encantó trabajar, me gusta mucho como labura él, cómo va graduando en su forma de actuar, cómo va de lo mayor a lo menor”, afirmó.

“Luisana Lopilato es muy copada, venía su familia y traía comida. Se ve que son muy familieros. La mamá traía unas comidas que eran increíbles, eran muchas horas de rodaje y estábamos re contentos cuando traía comida calentita”, indicó.

Además, bromeó sobre su compañero Joaquín Furriel, con quien ya había trabajado en la serie "El Jardín de Bronce". “Habla que ni te cuento, habla hasta por los codos. Siempre tiene cosas para contar”, señaló con humor.