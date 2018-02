Macedo le contestó a Arana: "Nunca sentí casarme o tener hijos para sentirme realizada"

Isabel Macedo le contestó a Facundo Arana: "Escuché lo que dijo Facundo Arana, no tengo ni idea lo que quiso hacer. Siento que, como mujer, es mi trabajo el que me realiza. Nunca sentí que hubiera tenido que casarme o tener hijos para sentirme realizada", afirmó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y agregó: "De hecho me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42 cuando siento que ya pude hacer todo lo que quise".





Facundo Arana



En ese sentido, brindó detalles sobre el nacimiento de su hija: "Estoy esperando que nazca para mayo, va a ser en Salta y todavía no tenemos un nombre elegido. Los hijos de Juan Manuel están re bien tanto conmigo como con la bebita en camino. Pienso que eso sí podría haber sido una complicación a nivel emocional, pero por suerte se nos dio tan natural".





Consultada por el momento en que conoció a Juan Manuel Urtubey, recordó: "Antes le preguntaba mucho a mis amigas cómo es que una decidía casarse, qué se siente. Cuando lo conocí a Juan Manuel llamé a una amiga y le dije que nunca más le iba a preguntar qué sentía, porque ya sé qué es y ya sé qué se siente".