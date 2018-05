Maca Rinaldi opinó sobre la incorporación de Laurita Fernández al jurado del Bailando

Los motores ya están a toda máquina para el gran regreso del Bailando al mando de Marcelo Tinelli. Sin embargo, un tema que aún le genera dolor de cabeza a la producción es quién será la figura que ocupará el lugar que Pampita dejó libre. Entre los nombres que suenan con mayor fuerza, se presenta el de Laurita Fernández, quien en dicho certamen tendrá varios desafíos. Uno de ellos es el encuentro que se podría dar con Macarena Rinaldi, actual pareja de su ex, Federico Hoppe.

Sin dejar pasar el tema, Maca se refirió a la posible incorporación de la blonda al jugado. "¿Si Laurita va a estar como jurado? No sé. No es algo que yo pueda confirmar. Es lo que saben todos, lo que se está diciendo en todos lados. Por supuesto que la posibilidad está y me parece que está buenísimo. Para ella es un salto y un paso enorme, y lo tiene re-contra merecido y ganado. ¿Quién mejor que ella?", remarcó.

Y una vez más, dejó en claro que su vínculo con la novia de Fede Bal es de total cordialidad: "¿Quién dice que no tengo buena con ella? Bueno, ¡no me conocen! Si me conocieran, sabrían que no es así porque, como digo siempre, mi historia con Fede fue mucho después".

"Ella es mi compañera, no tengo ningún problema con ella y calculo que ella tampoco lo tendrá conmigo. Tenemos que convivir y compartir un lugar y un espacio de trabajo, así que está todo bien", finalizó al respecto, RInaldi.





Fuente: Caras