Lussich y Chiche Gelblung llegaron a un acuerdo para volver a “Polémica en el bar”

El pasado jueves Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung discutieron al aire en “Polémica en el bar”, América, y el periodista de espectáculos terminó abandonando el programa.

La charla que generó el caluroso debate era acerca del Rubén Mühlberger, quien goza de prisión domiciliaria por ejercer ilegítimamente la medicina y vender un medicamento para curar el coronavirus.

Gelblung tomó posición a favor del médico e hizo escuchar un audio del médico que no le pareció nada bien a Lussich, que respondió: “Mühlberger gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cul… atendía como quería y no le importaba nada”.

“Eso no lo sabés! Lo tiene que decir la Justicia”, respondió Chiche entonces, indignado Rodrigo retrucó: “Yo te puedo decir exactamente lo mismo a vos, que lo defendés a capa y espada”.

“Yo no sabía que eras abogado. Dejate de hinchar las pelotas. La causa no tiene grandes elementos, este es un tema de abandono de persona que es ridículo”, agregó el legendario periodista, Lussich se enojó le pidió que no lo “corra” y abandonó el estudio.

El lunes Lussich volvió al piso pero ya sin Gelblung sentado allí entonces se supo que hubo un acuerdo secreto: no se van a cruzar más. La producción, con Gustavo Sofovich a la cabeza, arregló que los periodistas se dividirán los días: Lussich irá lunes, miércoles y viernes y Chiche los martes y jueves, reveló Teleshow.