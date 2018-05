Luna Funes le dedicó una canción a su mamá, Débora Pérez Volpin

"A la mujer más importante de mi vida, te canto una de tus canciones preferidas", escribió la adolescente, fruto de la relación de Pérez Volpin con Marcelo Funes, con quien también tuvo a Agustín.

Una publicación compartida por (@lunadevoz) el May 12, 2018 at 5:52 PDT

Se trata de la canción "Can't take my eyes off you", de la cantante norteamericana