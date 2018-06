Luciana Salazar contestó públicamente si estará o no en el "Bailando 2018". Fue a través de una pregunta que le hizo un seguidor de Twitter hace unas horas.

"No, he decidido no hacer Bailando 2018", comentó la rubia ante la pregunta si estará en el certamen de baile de Marcelo Tinelli, que comenzará al aire en El Trece una vez que finalice el Mundial de fútbol Rusia.

Y sobre si estará con Marcelo Polino en tevé en su nuevo programa, la madre de Matilda contestó: "Ojala que sí, pero tampoco con Polino".