Luisana Lopilato bailó con sus hijos: “Me hicieron derretir de amor”

Luisana Lopilato es muy activa en las redes sociales y suele compartir con sus seguidores imágenes y videos de su vida laboral e íntima. En esta oportunidad, publicó un video en el que aparece bailando con sus hijos Noah y Elías, en el marco del festejo del Día de la Madre en Canadá, donde vive con su familia.

“La maestra de Noah nos invitó a una videollamada por el Día de la Madre en Canadá , pero la regla fue que teníamos que estar todos de gala. Mis hijos me sorprendieron y me invitaron a bailar y ¿adivinen qué? Me hicieron derretir del amor!!”, contó la actriz y modelo en su cuenta oficial de Instagram. Incluso, Michael Bublé le expresó su amor: “I love you” (Te amo).

Hace unos días, la pareja había aceptando participar en el videoclip del tema Stuck With U que grabaron Justin Bieber y Ariana Grande. En las imágenes aparecen en la intimidad de su casa de Vancouver bailando felices durante su confinamiento. Luisana está de espaldas, pero él se muestra sonriente mientras la abraza y se menea junto a ella, sosteniendo a la pequeña Vida en el medio de ambos.

También formaron parte de la producción musical con fines solidarios muchas celebridades como Kylie y Kendall Jenner; la estrella de la NBA Stephen Curry junto a su mujer, Ayestha Disa; Demi Lovato y Max Ehrich; Chance the Rapper; Kanye West y Kim Kardashian West; Jaden Smithy y Gwyneth Paltrow con su marido, Brad Falchuk.

De esta manera, Lopilato y Bublé se muestran como una pareja muy unida, luego de que la actriz argentina tuviera que salir a defender a su marido por unas actitudes inapropiadas que había demostrado el cantante en las transmisiones en vivo que realizaban en Instagram para acompañar a sus seguidores durante la cuarentena desde mediados de marzo.

Las redes sociales se llenaron de críticas hacia el artista canadiense por su supuesto comportamiento machista contra la madre de sus tres hijos. Esto abrió un debate en los medios de Argentina y se replicó en otros países. Al ver el gran revuelo que se generó, la modelo aclaró en uno de los vivos: “Necesito hablarle a mi gente antes de empezar. Quiero decirles a todos, porque veo que ya hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro”.

En ese sentido, continuó: “Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso”.

Más tarde, ambos decidieron discontinuar estas trasmisiones en las que enseñaban recetas de cocina, daban clases de gimnasia o hacían juegos para tratar de hacer más ameno el confinamiento de sus fanáticos. Del entorno de la pareja explicaron que la decisión fue por cuestiones estrictamente laborales y no con la polémica generada en torno al cantante. Por una parte, Luisana había comenzado la campaña de una marca de productos pare el cabello y tenía que arrancar con la promoción de La Corazonada, película que se estrenará el próximo 29 de mayo en Netflix. Por otra, Michael debía abocarse a la producción de su próximo disco del que ya había lanzado el primer single, Gotta be patient.