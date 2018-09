¿Luis Miguel tuvo relaciones sexuales su novia en el mar?

Luis Miguel novia 19 años a full (2).jpg Luis Miguel novia 19 años a full (3).jpg



Tras el éxito de la primera temporada de su serie biográfica, Luis Miguel se encuentra nuevamante en uno de los mejores momentos de su carrera, por lo que, decidió disfrutar de unas vacaciones en Miami, junto a su nueva novia de 19 años, Mollie Gould.La pareja fue captada, recientemente, en situaciones muy cariñosas disfrutando del mar en una playa. La difusión de las comprometedoras imágenes causaron furor en las redes sociales. Y es que, algunos medios señalaron que el cantante habría sido captado teniendo relaciones con su joven novia, por la posición en la que aparece en las instantáneas.Según trascendió, el "Sol" de México no estuvo solo con su novia durante estas vacaciones, también lo acompañaron su hermano Alejandro y Gerardo Islas, exnovio de Sherlyn, quienes también estuvieron acompañados.Como se reveló en la serie biográfica de Netflix, el artista ha tenida una larga lista de novias en su vida, y, al parecer, la lista no se ha cerrado, ya que desde marzo se le empezó a vincular con Mollie Gould, una modelo y bailarina estadounidense, que, además, fue parte de su 'staff' de coristas.Tras la expectativa generada por el inesperado desenlace de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", los fanáticos de la producción esperar con ansias la continuación de la historia. Si bien no había nada confirmado aún, pese a los rumores de una segunda temporada, el actor que interpretó a Luis Miguel en su infancia, Izan Llunas, confirmó a la revista Rolling Stone que sí habrá una nueva temporada de la serie.