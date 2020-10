Luis Machín esperó 40 minutos para salir al aire y todo terminó muy mal

Fernando Piaggio se despachó con una cálida presentación para Luis Machín y el actor le devolvió un piedrazo.

"Vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", dijo Piaggio en la conducción de "El run run del espectáculo" que sale por la señal de cable Crónica Tv.

"Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos... Hacemos la nota", respondió Machín, visiblemente enojado.

A lo que Piaggio preguntó si estaba con mala onda. "No, no... ¿Ustedes cómo están, bien? Hace 40 minutos que estoy esperando para la nota", respondió el actor.

"No, no... Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así", agregó furioso.

"No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá", relató.

En ese preciso momento, Fernando Piaggio dio por terminada la nota y le dijo: "Te deseo suerte en el streaming!".