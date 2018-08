Luis Juez emocionó a todos al hablar sobre el aborto y recordar a su hija

Invitados a Debo Decir, Caterine Fulop habló sobre la lucha para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fuera rechazada en el Senado. El exembajador en Ecuador no pudo evitar las lágrimas mientras Caterine Fulop contaba que con su marido decidieron no buscar un tercer hijo por miedo a que tenga alguna enfermedad.

"Me hace ruido que tantas mujeres estén arraigadas a esa idea de hace tantos años de no tener libertad de autonomía para decidir por las creencias", indicó Fulop, quien afirmó que "si creés que realmente es una persona, está bien, no abortes, pero permite que otras personas que piensan distinto y tienen otras creencias puedan hacer libremente lo que quieran así no hay más muertes de mujeres".





Fulop, quien tiene a Oriana y Tiziana junto a su marido Ova Sabattini, se animó a contar una intimidad y explicó: "siempre sentí que tengo autonomía sobre mi cuerpo y la planificación de mi familia como mujer. A los 40 años busqué un tercer hijo y mi médico me dijo 'a esta edad es probable que venga con alguna enfermedad'. Ova y yo nos miramos y dijimos 'no, no lo tenemos, por supuesto que no'".





"Si hubiese quedado embarazada y venía con un problema yo no lo tenía, ¿a quién le cargo yo con ese problema? Se lo cargo a mi familia porque el Estado no te da nada. Si yo viviera en Suiza tendría todos los niñitos con problemas que quiera, pero no vivo en Suiza", dijo la actriz segura de sus dichos y de su elección.





Sin embargo, al escuchar las palabras de la actriz sobre la negativa a tener un niño con problemas, el cordobés entristeció, algo que fue rápidamente observado por Jey Mammon, quien intentó escapar de la tensión del momento hablando sobre su persona y cómo sintió otro debate sobre un tema que le toca de cerca: el matrimonio igualitario. "El eje de la discusión no es qué hubiese hecho cada uno, porque no tiene que ver con la situación puntual. Me parece que la idea del debate es que no existe el derecho. Yo no me quiero casar, pero antes de que existiera yo quería que se aprobara la ley de matrimonio igualitario para poder decidir por sí o por no", afirmó el cómico.





Sin profundizar en el tema, Juez aseguró: "Nosotros creíamos que teníamos un problema... Tenemos un ángel", motivando la admiración de muchas de las personas que estaban en el programa. "A mi no me va a conmover tu lágrima y no quiero que te conmuevas, pero quiero que sepas que yo tengo esto y vivo con esto", concluyó Luis Juez.