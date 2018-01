Luego de la polémica, Cacho Castaña reapareció en Mar del Plata

A una semana de haber estado en el ojo de la tormenta por recordar el viejo refrán "ante una violación inevitable, relájate y goza", Cacho Castaña reapareció públicamente y estuvo en la playa con su mujer Marina y con el actor Matías Santoianni.









El cantante se encuentra tomando unos días de descanso en Mar del Plata donde dará dos shows, los próximos 24 de enero y 7 de febrero en Radio City y aprovechó para ir a la playa y hasta se metió en el mar.





La semana pasada, en Involucrados, aquí y ahora, Castaña había deslizado la polémica frase, en referencia a que las mujeres debían "relajarse" y hacer lo que ellas quisieran.









"Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense... Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", había dicho.





De inmediato, llegaron las críticas al cantante: "Te fuiste al carajo. La frase no es graciosa, es una cagada, es justificar una aberración, dejate de joder", escribió Jorge Rial en Twitter. Malena Pichot, Malena Guinzburg, Lío Pecoraro y Débora D'Amato también se habían sumado al repudio.





Horas más tarde, Cacho realizó un video para pedir disculpas y aclarar sus dichos: "No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años".





"Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas", manifestó.