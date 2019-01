Luciano Castro y Sabrina Rojas volvieron a mostrarse juntos tras anunciar la separación

Luciano Castro y Sabrina Rojas anunciaron su separación, pero luego, las cosas entre ellos continuaron como si nada.

"Estamos bien, pero transitando una separación. Y nos agarra nostalgia, enojo, todo... Pero somos dos personas que pueden convivir bajo el mismo techo, sin problema. Acá vivimos una fantasía, la verdad la vamos a tener cuando volvamos a Buenos Aires", dijo Sabrina en Intrusos.

"Cuando tomamos la decisión de separarnos teníamos todas las vacaciones montadas, así que vinimos juntos el 5 de diciembre. No van a ver un mimo, pero nuestra vida es totalmente normal, de dos personas que se separan como pueden", comentó luego, sobre la decisión de ambos de vacacionar juntos.

Pues dicho y hecho. Este martes, los chicos volvieron a ser captados juntos en las playas de La Feliz, en un ambiente de paz y buena onda, como si todo se hubiera tratado de una gran puesta en escena.

Además, Luciano hasta se animó a realizar algunas declaraciones para la notera de Los Ángeles de la mañana, quien interceptó al galán cuando a punto de surfear.

"No puedo parar a hablar, tengo ganas de surfear. No hagamos un drama, ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar... Sabrina es lo más grande del mundo", concluyó Luciano y se adentró en el mar con su tabla.

Embed