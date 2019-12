Luciano Castro también habló de su conflictiva relación con Araceli González

Al igual que Gonzalo Heredia, Luciano Castro habló de la tensa relación que tuvo con Araceli González cuando compartieron el elenco de la tira "Los ricos no piden permiso" en la pantalla del Trece.





Durante una charla con LAM, el galán expresó algunas intimidades aunque fue muy cuidado a la hora de hablar de viejos conflictos.





"Laburamos lo mejor que pudimos. Tenemos conceptualmente formas distintas de trabajar y de ver las cosas. Y, bueno, eso en algún momento se cruza. Pero después nada, laburamos y terminamos la tira. De hecho, todo esto sale ahora por otro problema sino nadie sabría lo que pasó hace siete años en Los Ricos no comen el guiso jajaja. Nadie lo sabría", expresó Castro.





Y agregó: "Pasaron miles de cosas. Me causa siempre gracia que nos ponen al gordo (por Heredia) y a mí como los nombres visibles. Y quizás fuimos los que menos hemos padecido o menos pasado mal nosotros. Nosotros trabajamos, terminamos la tira, tenemos mucha relación con los técnicos, con la gente de Pol-ka. Yo te hablo por mí. Polka tiene 25 años y yo laburé en la productora 15 o 20 años, ya no sé cuántos años. Si vos no tenés una conducta...".





Fuente: nexofin