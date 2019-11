Luciano Castro finalmente se animó y habló de sus fotos íntimas

A principio de octubre, la intimidad de Luciano Castro fue fuertemente vulnerada tras la viralización en internet y en WhatsApp de dos imágenes del actor completamente desnudo. Luego irrumpió en las redes sociales un video hot.









Sin embargo, el tiempo pasó, al tiempo que Castro se enfocó en su familia y en el trabajo: en diciembre debuta en Mar del Plata con la obra "Desnudos", en la que compartirá trabajo con su mujer, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.









Castro volvió al trabajo y la notera de "Confrontados" aprovechó su salida de un ensayo de la obra para dialogar con él y preguntarle por el delicado tema.









"Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo", le dijo el actor a la cronista del programa de Rodrigo Lussich y Carla Conte, tratando de evitar el tema.





"¿Y que te pareció la manera que trató el tema Pampita, que después se arrepintió?", se le preguntó, poniendo en escena los comentarios pícaros de la modelo sobre los atributos físicos del galán.





Serio, Luciano dijo: "Es un tema de ella, no es un tema mío. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y yo en eso los respeto a todos. Son pocos los que han hablado de esto que llevan más tiempo que yo trabajando de esto. Entonces, basándome en lo que estoy diciendo puedo comprender lo que puede suceder y las reglas del juego. Así que más que vivir un momento de angustia y decir 'puta, qué bajón', no me pasó nada".





Sobre la débil versión de que habría filtrado las fotos hot para publicitar su obra teatral, señaló: "Tengo 26 ó 27 años trabajando. No necesito promocionar una obra con semejante exposición, semejante escándalo. Pero bueno, es más de lo mismo, cada uno dice lo que puede y yo también lo hago".