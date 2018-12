Luciano Cáceres sobre su relación con Ángela Torres: "Le saqué la puerta de la pieza para que deje de dar portazos"

En la noche del sábado, estuvo invitado a Podemos Hablar, donde por primera vez habló sobre uno de los supuestos escándalos que lo tenían como protagonista: su aparente pelea con Ángela Torres, la hija de su ex.



En su momento, Ángela había dado algunas declaraciones al respecto, dando a entender que no tenía el mejor de los vínculos con el ex de su mamá y padre de su hermana menor, Amelia. Sin embargo, Cáceres quiso poner paños fríos y llevar paz a la relación, hablando muy bien de ella en la mesa de Podemos Hablar.



"Yo no tuve ningún altercado con ella y Ángela conmigo tampoco. Lo que pasa es que hay cosas mediáticas en el medio. Yo compartí la adolescencia de Ángela y hemos vivido cosas típicas de esa edad. Una vez le saqué la puerta de la habitación para que dejara de dar portazos", contó el actor, y agregó: "La amo con locura, tiene una hermosa relación con Amelia, que la ama. Además la admiro, es una artista tremenda y de una formación increíble".





Fuente: pronto