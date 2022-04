Luciana Salazar y Martín Redrado a juicio

Así es que por la noche la rubia sorprendió en las redes sociales, publicando duros mensajes que muchos infieren están destinados a Redrado. "Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad", comenzó su furioso descargo Luli.

Al tiempo que agregó en la primera de las 3 historias virtuales "Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad". En tanto, en la segunda se limitó a asegurar "Siento tristeza y asco a la vez", mientras que en la tercera disparó alarmante "Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".