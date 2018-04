Luciana Salazar se metió en la polémica entre Jorge Lanata y Marley

Días atrás, a través de su columna en Clarín, Jorge Lanata criticó duramente a Marley por la diaria exposición que el conductor hace de su hijo Mirko, quien acompaña a su padre en los viajes que realiza para "Por el Mundo", ciclo de Telefe que pronto competirá con el regreso de Periodismo para Todos, por El Trece.









En este marco, este martes, Luciana Salazar, quien pasó una situación similar por el reality de Matilda, dialogó con Jorge Rial en Intrusos y se refirió al tema. "Me molestó cómo se trató el tema en los medios. Fueron muy despiadados conmigo", disparó.









Luego, habló directamente del caso de Marley: "Al que no le gusta el programa), que no lo consuma. Yo no lo vi pero me imagino que debe ser re buen padre. Y si el día de mañana quiero hacer algo, y mi hija me tiene que acompañar, no habría nada más lindo. Viajaría con Matilda como hace él".

