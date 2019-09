Luciana Salazar se ilusiona con ser asesora política

En charla con el ciclo "Confrontados", Luciana Salazar manifestó el deseo de asesorar políticos el día de mañana.





"La verdad es que me divierte la política, me gusta, en realidad me divierten los chismes políticos. Pero me gusta la política. No capaz para tener un cargo porque me parece que uno tiene que estar preparado para eso, pero sí el día de mañana poder asesorar a alguien", comenzó diciendo Luciana.





Y agregó: "Siempre digo que si hubiera podido ser una mosca, me hubiera gustado estar en la CIA, me encantaría".





"Con Marcelo nos matamos de risa porque en los cortes nos chusmeamos todo. A él le tiro nombres propios", afirmó.