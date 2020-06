Luciana Salazar hizo las paces con Redrado, ¿volvió el amor?

El próximo lunes, Luciana Salazar desembarcará en el ciclo de Mariano Iúdica en la pantalla de América, "Polémica en el bar".

En ese marco, la rubia brindó una extensa charla a su amigo Marcelo Polino en su programa radial de los sábados, "Polino auténtico", que sale por Radio Mitre.

En esa entrevista blanqueó que hizo las paces con el economista Martín Redrado, con quien se había peleado públicamente, y dejó abierta la puerta a la posibilidad de darle un hermanito a su hija Matilda.

“No voy a entrar en detalles porque está mi hija en el medio pero está todo bien, ya está. Si él quiere ver a Matilda, si me lo pide, por supuesto que puede. Pero ya les digo, por respeto a mi hija, prefiero no hablar. Ella está feliz y es un tema resuelto y quedamos muy bien entre nosotros”, dijo Luciana Salazar sobre Martín Redrado.

También se refirió a la posibilidad de volver a ser madre. “Me encantaría pero es muy difícil y tendría que poder darle sola el mismo nivel de vida que le estoy dando a Matilda. Salvo que me case o esté en una relación, no tendría un hermanito para Matilda ahora. Ser madre soltera no es fácil. Me gusta educarla sola, eso es lo único bueno”, aportó.

“Matilda está muy bien más allá de que quiere salir, ella tiene jardín pero quiere salir. Se pone a llorar y me angustia. Necesitan sociabilizar, el otro día mi mamá la llevó al supermercado y cuando vio una nena se desesperó”, le dijo a Polino.

Sobre su llegada al ciclo de América, manifestó: “Tendría que haberlo hecho en abril pero con todo lo de la cuarentena me dio miedo. No lo podía sostener más, ellos me necesitaban y yo también quería estar. No son momentos para perder trabajo, somos unos privilegiados de tener trabajo asique hice todo lo posible para poder estar”.