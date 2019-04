Luciana Salazar está inhibida con su bailarín: "Es la primera vez que me toca uno que no es gay"

Tras la foto del programa que conduce Marcelo Tinelli y que se estrena el 29 de abril por la pantalla del Trece, la conductora de "Chismoses" publicó una storie donde afirma: "La primera vez que me toca un bailarín que no es gay. Medio como que me inhibe un poco".

Gonzalo Gerber fue compañero de baile de Flor Vigna en la edición del 2017 y se transformó en campeón del programa.





Con la frase, Luciana abrió el paraguas ante una posible atracción sexual con Gonzalo en lo que promete ser una de las parejas más calientes del certamen que se viene.





